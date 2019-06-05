В Доме футбола правоохранители изымают документы о деятельности ФК – СМИ

По данным футбольного портала, правоохранители получили санкцию на изъятие документов в рамках одного из производств.

"По какому делу, я не знаю. Следователей немного, работают в отделе, где сосредоточена информация по деятельности футбольных клубов, наши договора. Возможно, речь о расследовании договорных матчей, или, может, их интересует какой-то конкретный ФК... Мне сложно сказать точно. Но все цивилизовано, спокойно", - цитирует слова собеседника footboom.com.

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Также, как пояснил сотрудник УАФ, это уже не первое изъятие документации за последние два года.

"К нам же уже приходили, изымают, что им нужно. Мы не все документы можем предоставить самостоятельно, часть наших договоров закрыты пунктами о конфиденциальности, и чтобы получить к ним доступ — нужна санкция суда", - сказал он в комментарии footboom.com, добавив, что УАФ работает в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ опровергло проведение обысков в УАФ.