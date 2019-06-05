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У Будинку футболу правоохоронці вилучають документи про діяльність ФК — ЗМІ

У Будинку футболу правоохоронці вилучають документи про діяльність ФК — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні з ранку в Українській асоціації футболу працює слідча група. Про це повідомив footboom.com з посиланням на співробітника організації, передає УНН.

За даними футбольного порталу, правоохоронці отримали санкцію на вилучення документів в рамках одного з проваджень.

"У якій справі, я не знаю. Слідчих трохи, працюють у відділі, де зосереджена інформація по діяльності футбольних клубів, наші договори. Можливо, мова про розслідування договірних матчів, або, може, їх цікавить якийсь конкретний ФК... Мені складно сказати точно. Але все цивілізовано, спокійно", - цитує слова співрозмовника footboom.com.

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Також, як пояснив співробітник УАФ, це вже не перше вилучення документації за останні два роки.

"До нас же вже приходили, вилучають, що їм потрібно. Ми не всі документи можемо надати самостійно, частина наших договорів закриті пунктами про конфіденційність, і щоб отримати до них доступ - потрібна санкція суду", - сказав він у коментарі footboom.com, додавши, що УАФ працює в штатному режимі.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ спростувало проведення обшуків в УАФ.

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