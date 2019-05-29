НАБУ опровергло проведение обысков в Украинской ассоциации футбола

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 17962 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40241 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59140 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119565 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144544 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

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НАБУ опровергло проведение обысков в Украинской ассоциации футбола

НАБУ опровергло проведение обысков в Украинской ассоциации футбола

Киев  •  УНН

 • 9988 просмотра

КИЕВ. 29 мая УНН. Национальное антикоррупционное бюро не проводило обыски в офисе Украинской ассоциации футбола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Информация не соответствует действительности, обысков не проводили", - заявили в НАБУ.

Напомним, накануне о якобы проведенных обысках НАБУ в УАФ сообщили сразу несколько СМИ.

Также напомним, в УАФ такую информацию СМИ тоже опровергли.

Там назвали ее очередной дискредитацией.

"В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и других следственных действия касательно ее должностных лиц. Официально сообщаем: никаких обысков в доме футбола не было!

Также из разных источников поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой Ассоциации, так и о частной жизни Андрея Павелко.

Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией", - акцентировали в УАФ.

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