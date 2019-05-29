НАБУ спростувало проведення обшуків в Українській асоціації футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня УНН. Національне антикорупційне бюро не проводило обшуки в офісі Української асоціації футболу. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
"Інформація не відповідає дійсності, обшуків не проводили", - заявили в НАБУ.
Нагадаємо, напередодні про нібито проведені обшуки НАБУ в УАФ повідомили відразу декілька ЗМІ.
Також нагадаємо, в УАФ таку інформацію ЗМІ теж спростували.
Там назвали її черговою дискредитацією.
"В українських ЗМІ триває хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) і її президента Андрія Павелка. Зокрема з'являється перекручена інформація про обшуки та інших слідчих дії щодо її посадових осіб. Офіційно повідомляємо: ніяких обшуків в будинку футболу не було!
Також з різних джерел надходять повідомлення про спробу розмістити і поширити (за відповідну плату) нову хвилю фейкових новин як про саму Асоціації, так і про приватне життя Андрія Павелка.
Звертаємося до всіх ЗМІ, які поважають принципи журналістської етики, з проханням користуватися тільки достовірною і перевіреною інформацією", - акцентували в УАФ.