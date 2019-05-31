В Будапеште по-прежнему ищут 21 пассажира затонувшего катера

Столкнулись два судна: прогулочный катер с 35 людьми на борту и крупный круизный лайнер Viking Sigyn.

Водолазы и члены спасательной бригады решают, можно ли начать подъем затонувшего судна, которое вскоре после катастрофы было найдено возле опоры одного из центральных будапештских мостов (моста Маргариты). 19 туристов из Южной Кореи и два члена экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их ищут в воде венгерские и сербские спасатели. На мосту Маргариты и в его окрестностях в четверг собралось много людей, некоторые из них бросают в воду цветы.

Во второй половине дня четверга корабль венгерской армии пришвартовался у опоры моста Маргариты, в нескольких метрах от места происшествия был построен понтон. По сообщениям СМИ, затонувший катер может находиться в 3–4 метрах от поверхности воды, но, учитывая сильное течение, а также поднимающийся уровень воды в Дунае, поиски внутри корпуса судна можно вести только на ощупь. Дайвер Петер Адамко в интервью венгерскому каналу М1 рассказал, что видимость в таких условиях под водой нулевая. За неполные сутки уровень воды в Дунае поднялся на 20 сантиметров (с 5 метров до 5,20), к выходным специалисты прогнозируют уровень в 6 метров. По мнению дайвера, подъём корабля может занять от суток до недели. Навигация по этому отрезку Дуная приостановлена.

Напомним, на прогулочном катере Hableányka ("Русалочка") советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семерых из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия. По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Течение в Дунае по-прежнему сильное. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Президент Южной Кореи отправил в Венгрию делегацию из 18 спасателей и врачей в сопровождении министра иностранных дел и членов семей пострадавших. Они должны прибыть в Будапешт в пятницу вечером.

По словам полковника полиции Адриана Пала, прогулочный катер затонул в течение семи секунд после столкновения – это хорошо видно на видео с камер наблюдения, обнародованном венгерскими правоохранительными органами. Причины столкновения пока неясны, идет расследование.

Ночью венгерские полицейские допросили капитана лайнера Viking Sigyn. По словам представителя компании, обслуживающей прогулочный катер "Русалочка", судно было в полной исправности, им управлял опытный капитан.

Тем не менее инженер-судостроитель Андраш Шоймош в интервью венгерскому телевидению в четверг заявил, что причиной трагедии, вероятнее всего, стал человеческий фактор. "Нужно соблюдать правила навигации в этом районе", – заявил он в ответ на предположения о том, что, возможно, необходимо ужесточить правила навигации в вечернее время на Дунае в центре Будапешта. В вечернее время навигация особенно оживлена: помимо прогулочных катеров, которые совершают регулярные ежедневные рейсы, в ней участвуют и крупные круизные лайнеры.

Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.