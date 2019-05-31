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У Будапешті тривають пошуки 21 пасажира затонулого катера

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Будапешті триває рятувальна операція в районі затоплення прогулянкового судна, яке зіткнулося з круїзним лайнером і затонуло на Дунаї в центрі міста в середу ввечері. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Зіткнулися два судна: прогулянковий катер з 35 людьми на борту і великий круїзний лайнер Viking Sigyn.

Водолази і члени рятувальної бригади вирішують, чи можна почати підйом затонулого судна, яке незабаром після катастрофи було знайдено біля опори одного з центральних будапештських мостів (моста Маргарити). 19 туристів з Південної Кореї і два члени екіпажу, як і раніше числяться зниклими безвісти. Їх шукають у воді угорські та сербські рятувальники. На мосту Маргарити і в його околицях в четвер зібралося багато людей, деякі з них кидають у воду квіти.

У другій половині дня четверга корабель угорської армії пришвартувався біля опори моста Маргарити, в декількох метрах від місця події був побудований понтон. За повідомленнями ЗМІ, катер може перебувати в 3-4 метрах від поверхні води, але, з огляду на сильну течію, а також рівень води в Дунаї, пошуки всередині корпусу судна можна вести тільки на дотик.

Дайвер Петер Адамко в інтерв'ю угорському каналу М1 розповів, що видимість в таких умовах під водою нульова. За неповну добу рівень води в Дунаї піднявся на 20 сантиметрів (з 5 метрів до 5,20), до вихідних фахівці прогнозують рівень в 6 метрів. На думку дайвера, підйом корабля може зайняти від доби до тижня. Навігація по цьому відрізку Дунаю припинена.

Нагадаємо, на прогулянковому катері Hableányka ("Русалонька") радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туриста з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сімох з них вдалося врятувати, останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події.

За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.

Президент Південної Кореї відправив до Угорщини делегацію з 18 рятувальників і лікарів в супроводі міністра закордонних справ і членів сімей постраждалих. Вони повинні прибути в Будапешт в п'ятницю ввечері.

За словами полковника поліції Адріана Пала, прогулянковий катер затонув протягом семи секунд після зіткнення - це добре видно на відео з камер спостереження, оприлюдненому угорськими правоохоронними органами. Причини зіткнення поки неясні, йде розслідування.

Вночі угорські поліцейські допитали капітана лайнера Viking Sigyn. За словами представника компанії, яка обслуговує прогулянковий катер "Русалочка", судно було в повній справності, ним керував досвідчений капітан.

Проте інженер-суднобудівник Андраш Шоймоші в інтерв'ю угорському телебаченню в четвер заявив, що причиною трагедії, найімовірніше, став людський фактор. "Потрібно дотримуватися правил навігації в цьому районі", - заявив він у відповідь на припущення про те, що, можливо, необхідно посилити правила навігації у вечірній час на Дунаї в центрі Будапешта. Вечірньої пори навігація особливо жвава: крім прогулянкових катерів, які здійснюють регулярні щоденні рейси, в ній беруть участь і великі круїзні лайнери.

Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.

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