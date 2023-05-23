В брянской области рф для силовиков объявили всеобщий сбор - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В брянской области рф для силовиков объявили сигнал "Эдельвейс", который означает всеобщий сбор, информирует УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Сигнал "Эдельвейс" для силовиков (всеобщий сбор) объявили в брянской области", - говорится в сообщении.
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По данным СМИ, росгвардия усиливается в севском, суземском, трубчевском и климовском районах региона. О причинах объявления всеобщего сбора издание не сообщает.
Напомним
В понедельник, 22 мая, российские СМИ сообщили о массированном обстреле нескольких сел Грайворонского района белгородской области. Это также подтвердил и губернатор вячеслав гладков.
Представители легиона "Свобода России" сообщили, что в некоторых городах белгородской области группы, утверждающие свою принадлежность к "русским партизанам", установили "оппозиционный флаг российской федерации".