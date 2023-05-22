В деяких містах бєлгородської області "російські партизани" встановили "опозиційний прапор" рф - легіон "Свобода Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що в деяких містах бєлгородської області групи, що стверджують свою належність до "російських партизанів", встановили "опозиційний прапор Російської Федерації". Про це йдеться на сторінці у Telegram легіону. Водночас офіційні підтвердження цьому факту від російської влади наразі відсутні, пише УНН.
Цитата
"Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Підіймайте прапори й у своїх містах", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Також за інформацією "Свободи Росії" "легіон і РДК (російський добровольчий корпус ред.-) повністю звільнили н/п Козинку Бєлгородської області". А "у Грайворон зайшли передові загони". Ця інформація теж не була офіційно підтверджена російською владою.
Нагадаємо
Раніше російські ЗМІ повідомляли про "масований обстріл" кількох сіл Грайворонського району бєлгородської області. Це також підтвердив і губернатор в'ячеслав гладков.
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