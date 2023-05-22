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13 марта, 19:26 • 48205 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104695 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107681 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107846 просмотра

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В некоторых городах белгородской области "русские партизаны" установили "оппозиционный флаг" рф - легион "Свобода России"

Киев • УНН

 • 1125902 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Представители легиона "Свобода России" сообщили, что в некоторых городах белгородской области группы, утверждающие свою принадлежность к "русским партизанам", установили "оппозиционный флаг Российской Федерации". Об этом говорится на странице в Telegram легиона. В то же время официальные подтверждения этому факту от российских властей пока отсутствуют, пишет УНН.

Цитата

"Первые флаги свободной России встретили рассвет над освобожденными городами. Поднимайте флаги и в своих городах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также по информации "Свободы России" "легион и РДК (российский добровольческий корпус ред.-) полностью освободили н/п Козинку Белгородской области". А "в Грайворон зашли передовые отряды". Эта информация тоже не была официально подтверждена российскими властями.

Напомним

Ранее российские СМИ сообщали о "массированном обстреле" нескольких сел Грайворонского района белгородской области. Это также подтвердил и губернатор вячеслав гладков.

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