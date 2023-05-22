В некоторых городах белгородской области "русские партизаны" установили "оппозиционный флаг" рф - легион "Свобода России"

Цитата

"Первые флаги свободной России встретили рассвет над освобожденными городами. Поднимайте флаги и в своих городах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также по информации "Свободы России" "легион и РДК (российский добровольческий корпус ред.-) полностью освободили н/п Козинку Белгородской области". А "в Грайворон зашли передовые отряды". Эта информация тоже не была официально подтверждена российскими властями.

Напомним

Ранее российские СМИ сообщали о "массированном обстреле" нескольких сел Грайворонского района белгородской области. Это также подтвердил и губернатор вячеслав гладков.

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