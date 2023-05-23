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У брянській області рф для силовиків оголосили загальний збір - ЗМІ

У брянській області рф для силовиків оголосили загальний збір - ЗМІ

Київ • УНН

 • 618349 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У брянській області рф для силовиків оголосили сигнал "Едельвейс", який означає загальний збір, інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Сигнал "Едельвейс" для силовиків (загальний збір) оголосили у брянській області", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними ЗМІ, росгвардія посилюється у севському, суземському, трубчевському та климівському районах регіону. Про причини оголошення загального збору видання не повідомляє.

Нагадаємо

У понеділок, 22 травня, російські ЗМІ повідомили про масований обстріл кількох сіл Грайворонського району бєлгородської області. Це також підтвердив і губернатор в'ячеслав гладков.

Представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що в деяких містах бєлгородської області групи, що стверджують свою належність до "російських партизанів", встановили "опозиційний прапор російської федерації".

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