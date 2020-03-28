В Броварах не подтвердился третий случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Броварах Киевской области не подтвердился третий случай заболевания коронавирусом. Двое заболевших чувствуют себя лучше. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пришли уточненные данные ПЦР-теста с вирусологической лаборатории Киева, третий случай заболевания коронавирусной инфекцией не подтвердился. Поэтому, официально имеем 2 случая заболевания COVID-19 в Броварах", - отметил он.
Сапожко добавляет, что у обоих пациентов, у которых обнаружили короновирусную инфекцию, наблюдается положительная динамика, они чувствует себя значительно лучше.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Бровары зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусом.