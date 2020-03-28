У Броварах не підтвердився третій випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Броварах Київської області не підтвердився третій випадок захворювання на коронавірус. Двоє захворілих почуваються краще. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прийшли уточнені дані ПЦР-тесту з вірусологічної лабораторії Києва, третій випадок захворювання на коронавірусну інфекцію не підтвердився. Тож, офіційно маємо 2 випадки захворювання на COVID-19 в Броварах”, — зазначив він.
Сапожко додає, що в обох пацієнтів, у яких виявили короновірусну інфекцію, спостерігається позитивна динаміка, вони почувається значно краще.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Бровари зареєстровано 3 випадки захворювання на коронавірус.