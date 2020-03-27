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У Бровах підтверджено 3 випадки захворювання на коронавірус

У Бровах підтверджено 3 випадки захворювання на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У місті Бровах офіційно зареєстровано 3 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Маємо ще один підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Позитивний результат показав ПЛР тест, зроблений в лабораторії. Станом на 27 березня 11:00 маємо 3 офіційно підтверджені випадки інфікування COVID-19. Всі особи перебувають на стаціонарному лікуванню в інфекційному відділенні ББКЛ”, — пише він.

Нагадаємо, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.

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