У Бровах підтверджено 3 випадки захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У місті Бровах офіційно зареєстровано 3 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Маємо ще один підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Позитивний результат показав ПЛР тест, зроблений в лабораторії. Станом на 27 березня 11:00 маємо 3 офіційно підтверджені випадки інфікування COVID-19. Всі особи перебувають на стаціонарному лікуванню в інфекційному відділенні ББКЛ”, — пише він.
Нагадаємо, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.