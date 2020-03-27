В брови подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В городе брови официально зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Есть еще один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Положительный результат показал ПЦР тест, сделанный в лаборатории. По состоянию на 27 марта 11:00 имеем 3 официально подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Все лица находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении ББКЛ”, — пишет он.
Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки — 62 человека.