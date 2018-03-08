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В Британии требуют расследовать 14 подозрительных смертей после отравления шпиона РФ

В Британии требуют расследовать 14 подозрительных смертей после отравления шпиона РФ

Киев  •  УНН

 • 14980 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Депутаты британского парламента требуют от руководителя министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальном уголовном агентству Британии расследование 14 смертельных случаев, британская полиция не считала подозрительными, но которые спецслужбы США считают потенциально связанными с Россией", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, о подозрительных смерти 14 человек, которых упоминает в своем обращении Купер, говорилось в нескольких частях расследования издание BuzzFeed, что получилось летом прошлого года.

Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Борисом Березовским (он же в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.

Напомним, вещество, которым в Великобритании, вероятно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году. Информации о веществе, которую могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало.

Версия, которая была озвучена в ночь на вторник рядом британских газет, пока так и остается основной: Скрипач и его дочь могли быть отравлены фентанилом - синтетическим опиоидным анальгетиком, который более чем в 100 раз сильнее героина.

Однако официально любой версии представлено не было.

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