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У Британії вимагають розслідувати 14 підозрілих смертей після отруєння шпигуна РФ

У Британії вимагають розслідувати 14 підозрілих смертей після отруєння шпигуна РФ

Київ • УНН

 • 14981 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Депутати британського парламенту вимагають від керівника міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Глава парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер у зверненні до глави МВС закликає доручити Національному кримінальному агентству Британії розслідування 14 смертельних випадків, які британська поліція не вважала підозрілими, але які спецслужби США вважають потенційно пов’язаними з Росією”, — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, про підозрілі смерті 14 людей, які згадує в своєму зверненні Купер, йшлося в декількох частинах розслідування видання BuzzFeed, що вийшло влітку минулого року.

Більшість загиблих були так чи інакше пов’язані з бізнесменом Борисом Березовським (він також в списку) або колишнім співробітником ФСБ Олександром Литвиненком, який помер в Лондоні 2006 року в результаті отруєння полонієм.

Нагадаємо, речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році. Інформації про речовину, яку могло бути використано для отруєння колишнього шпигуна МІ-6 (служби зовнішньої розвідки Великої Британії), вкрай мало.

Версія, яка була озвучена в ніч на вівторок рядом британських газет, поки так і залишається основною: Скрипаль і його дочка могли бути отруєні фентанилом — синтетичним опіоїдним анальгетиком, який більш ніж у 100 разів сильніший героїну.

Однак офіційно будь-якої версії представлено не було.

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