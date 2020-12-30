В Британии одобрили вторую вакцину от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вакцина, которую разрабатывают в партнерстве AstraZeneca и Оксфордский университет, стала второй вакциной против коронавируса, которая одобрена для использования в Великобритании. Решение было принято Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения страны (MHRA), передает УНН со ссылкой на Sky News.
Вакцина под кодовым названием AZD1222 была разработана в Оксфордском университете при поддержке британско-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca.
Результаты клинических испытаний показали, что эффективность препарата в предотвращении COVID-19 составляет до 90%.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил Sky News, что применение оксфордской вакцины начнется с 4 января, и это поможет "ускорить" вакцинацию в стране.
Хотя подавляющее большинство из 100 млн доз препарата, которые были заказаны Великобританией в AstraZeneca, будут проводиться в королевстве, при первичном внедрении будут использоваться дозы, произведенные в Европе, отмечает издание.
Кроме того, в отличие от вакцины Pfizer, вакцину AstraZeneca/Oxford не нужно хранить при сверхнизких температурах.
Отмечается, что это самая дешевая из всех вакцин против COVID-19, которая стоит "столько же, сколько чашка кофе" - по данным Sky News, она будет стоить чуть менее 3 фунтов (около 114 грн - ред.) за дозу. При этом, потребуется полторы или две дозы.
Как сообщал УНН, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной компаний Pfizer/BioNTech. В стране с началом массовой вакцинации от COVID-19 обнаружили проблемы у людей-аллергиков. Позже, 27 декабря, этим же препаратом началась вакцинация в ЕС.