Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: в первую неделю ожидается около 800 тыс. доз вакцины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Великобритания готовится стать первой страной, которая начнет вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сначала сделав прививку доступным в больницах, а затем распределяя запасы по медицинским клиникам. Так, в первую неделю ожидается, что будет доступно около 800 тысяч доз вакцины. Об этом заявило британское правительство в воскресенье, 6 декабря передает УНН со ссылкой на CNA.