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Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: в первую неделю ожидается около 800 тыс. доз вакцины

Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: в первую неделю ожидается около 800 тыс. доз вакцины

Киев  •  УНН

 • 18514 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Великобритания готовится стать первой страной, которая начнет вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сначала сделав прививку доступным в больницах, а затем распределяя запасы по медицинским клиникам. Так, в первую неделю ожидается, что будет доступно около 800 тысяч доз вакцины. Об этом заявило британское правительство в воскресенье, 6 декабря передает УНН со ссылкой на CNA.

"Первые дозы намечено ввести во вторник, при этом Национальная служба здравоохранения уделяет первоочередное внимание вакцинации людей старше 80 лет, передовых медицинских работников, персонала и жителей домов престарелых", - пишет издание.

Отмечается, что на прошлой неделе Великобритания дала разрешение на экстренное использование вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech, - вырвавшись вперед в глобальной гонке за начало самой важной программы массовой вакцинации в истории.

"Всего Великобритания заказала 40  миллионов доз - этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов в стране с населением 67 миллионов. Ожидается, что в течение первой недели будет доступно около 800 тысяч доз", - добавляет издание.

Так, вакцина Pfizer-BioNTech требует обременительного хранения. Ее нужно хранить при температуре -70 градусов по Цельсию, а в обычном холодильнике она хранится всего пять дней.

"По этой причине министерство здравоохранения заявило, что вакцина сначала будет введена в 50 больницах, размораживание каждой вакцины и подготовка ее к использованию займет несколько часов. Национальная служба здравоохранения Великобритании обратилась к врачам общей практики с просьбой подготовиться и начать вакцинацию с 14 декабря", - подчеркивает издание.

Добавляется, что королева Великобритании Елизавета II получит вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech в течение нескольких недель.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для широкого использования.

Как ранее сообщал УНН, ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть раньше, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

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