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Велика Британія розпочинає вакцинацію від COVID-19: в перший тиждень очікується близько 800 тис. доз вакцини

Велика Британія розпочинає вакцинацію від COVID-19: в перший тиждень очікується близько 800 тис. доз вакцини

Київ • УНН

 • 18518 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Велика Британія готується стати першою країною, яка розпочне вакцинацію від COVID-19 на наступному тижні, спочатку зробивши щеплення доступним у лікарнях, а потім розподіляючи запаси за медичними клініками. Так, в перший тиждень очікується, що буде доступно близько 800 тисяч доз вакцини. Про це заявив британський уряд у неділю, 6 грудня передає УНН з посиланням на CNA.

"Перші дози намічено ввести у вівторок, при цьому Національна служба охорони здоров'я приділяє першочергову увагу вакцинації людей старше 80 років, передових медичних працівників, персоналу та мешканців будинків престарілих", - пише видання.

Відзначається, що на минулому тижні Велика Британія дала дозвіл на екстрене використання вакцини, розробленої Pfizer і BioNTech, - вирвавшись вперед в глобальній гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

"Всього Велика Британія замовила 40 мільйонів доз - цього достатньо, щоб вакцинувати 20 мільйонів в країні з населенням 67 мільйонів. Очікується, що протягом першого тижня буде доступно близько 800 тисяч доз", - додає видання.

Так, вакцина Pfizer-BioNTech вимагає обтяжливого зберігання. Її потрібно зберігати при температурі -70 градусів за Цельсієм, а в звичайному холодильнику вона зберігається всього п'ять днів.

"З цієї причини міністерство охорони здоров'я заявило, що вакцина спочатку буде введена в 50 лікарнях, розморожування кожної вакцини і підготовка її до використання займе кілька годин. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії звернулася до лікарів загальної практики з проханням підготуватися і почати вакцинацію з 14 грудня", - підкреслює видання.

Додається, що королева Великої Британії Єлизавета II отримає вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech для широкого використання.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

У свою чергу Moderna поінформувала, що в ході третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

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