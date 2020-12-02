Пандемия: Британия первой одобрила вакцину Pfizer против COVID-19 - для применения со следующей недели

"Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для использования", - говорится в заявлении представителя министерства здравоохранения и социальной защиты страны.

Указано, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в ближайшее время опубликует свои окончательные рекомендации относительно приоритетных групп, которые получат вакцину, включая жителей домов престарелых, медицинский персонал и клинически крайне уязвимых.

"Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Национальная служба здравоохранения (NHS) имеет многолетний опыт в реализации крупномасштабных программ вакцинации и приступит к их обширной подготовке, чтобы обеспечить уход и поддержку всем, кто имеет право на вакцинацию", - сказано в заявлении.

Британский регулирующий орган, MHRA, заявляет, что прививка, которая должна обеспечивать до 95% защиты от заболевания COVID-19, "безопасна для развертывания", отмечает при этом ВВС.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз - этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек по две прививки для каждого. Вскоре должно появиться около 10 миллионов доз, а первые дозы прибудут в Великобританию в ближайшие дни, отмечает агентство.

Напомним, ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть ранее, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.