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Пандемія: Британія першою схвалила вакцину Pfizer проти COVID-19 - для застосування наступного тижня

Пандемія: Британія першою схвалила вакцину Pfizer проти COVID-19 - для застосування наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech для широкого використання. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву британських уряду і регулятора MHRA.

"Сьогодні уряд одобрив рекомендацію незалежного агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити вакцину COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech для використання", - йдеться в заяві представника міністерства охорони здоров'я і соціального захисту країни.

Зазначено, що Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) найближчим часом опублікує свої остаточні рекомендації щодо пріоритетних груп, які отримають вакцину, включаючи жителів будинків для людей похилого віку, медичний персонал і клінічно вкрай вразливих.

"Вакцина буде доступна по всій Великій Британії з наступного тижня. Національна служба охорони здоров'я (NHS) має багаторічний досвід у реалізації великомасштабних програм вакцинації і приступить до їх масштабної підготовки, щоб забезпечити догляд і підтримку всім, хто має право на вакцинацію", - сказано в заяві.

Британський регулюючий орган, MHRA, заявляє, що щеплення, яке має забезпечувати до 95% захисту від захворювання COVID-19, "безпечне для розгортання", зазначає при цьому ВВС.

Велика Британія вже замовила 40 мільйонів доз - цього достатньо, щоб вакцинувати 20 мільйонів осіб по два щеплення для кожного. Невдовзі має з'явитися близько 10 мільйонів доз, а перші дози прибудуть до Великої Британії в найближчі дні, відзначає агентство.

Нагадаємо, ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їхня вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Своєю чергою Moderna поінформувала, що під час третьої фази випробувань, у якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Згодом Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективною в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання — в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

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