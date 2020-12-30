У Британії схвалили другу вакцину від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вакцина, яку розробляють у партнерстві AstraZeneca і Оксфордський університет, стала другою вакциною проти коронавірусу, схвалена для використання у Великій Британії. Рішення було прийнято Агентством з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення країни (MHRA), передає УНН із посиланням на Sky News.
Вакцина під кодовою назвою AZD1222 була розроблена в Оксфордському університеті за підтримки британсько-шведського фармацевтичного гіганта AstraZeneca.
Результати клінічних випробувань показали, що ефективність препарату у запобіганні COVID-19 становить до 90%.
Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомив Sky News, що застосування оксфордскої вакцини розпочнеться з 4 січня, і це допоможе "прискорити" вакцинацію у країні.
Хоча переважна більшість з 100 млн доз препарату, що були замовлені Великою Британією у AstraZeneca, будуть проводитися у королівстві, при первинному впровадженні будуть використовуватися дози, вироблені в Європі, відзначає видання.
Крім того, на відміну від вакцини Pfizer, вакцину AstraZeneca/Oxford не потрібно зберігати при наднизьких температурах.
Відзначається, що це найдешевша з усіх вакцин проти COVID-19, яка коштує "стільки ж, скільки чашка кави" - за даними Sky News, вона буде коштувати трохи менше 3 фунтів (близько 114 грн - ред.) за дозу. При цьому, буде потрібно півтори або дві дози.
Як повідомляв УНН, 8 грудня у Великій Британії розпочалася масова вакцинація від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech. У країні з початком масової вакцинації від COVID-19 виявили проблеми у людей-алергіків. Пізніше, 27 грудня, цим же препаратом розпочалася вакцинація у ЄС.