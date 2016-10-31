В Британии планируют выпустить новую защищенную монету в один фунт

Сайт, запущенный Королевским монетным двором, призывает компании адаптировать свое оборудование и подготовить сотрудников к выпуску новой монеты, который запланирован на март 2017 года.

Все автоматы, которые принимают наличные, должны быть к этому моменту модифицированы. На 6-месячный переходный период компании должны будут обеспечить возможность приема и новых и старых монет.

После этого нынешняя монета в один фунт будет выведена из широкого обращения, но большинство банков и почтовые отделения будут принимать монеты и старого образца.

Новая монета вводится из-за того, что, по данным монетного двора, примерно каждая 30-я монета в один фунт сейчас является фальшивой. Зато новая монета будет "самой защищенной в своем роде".

Новый один фунт будет 12-гранным и будет изготовлен из двух металлов - внешнее кольцо золотого цвета (никель и латунь), а внутреннее - серебряного (никелированный сплав). Также на монете будет микронадпись "один фунт" вокруг ободка. У монеты будут рифленые края, а также будет встроена дополнительная функция безопасности, подробности о которой не сообщаются.