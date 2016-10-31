У Британії планують випустити нову захищену монету в один фунт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Британські компанії повинні приготуватися до введення в обіг нової 12-гранної монети номіналом в один фунт. Про це повідомило британське казначейство, передає УНН з посиланням на BBC.
Сайт, запущений Королівським монетним двором, закликає компанії адаптувати своє обладнання і підготувати співробітників до випуску нової монети, який запланований на березень 2017 року.
Усі автомати, які приймають готівку, повинні бути до цього моменту модифіковані. На 6-місячний перехідний період компанії повинні будуть забезпечити можливість прийому і нових і старих монет.
Після цього нинішня монета в один фунт буде виведена з широкого обігу, але більшість банків і поштові відділення прийматимуть монети і старого зразка.
Нова монета вводиться через те, що, за даними монетного двору, приблизно кожна 30-я монета в один фунт наразі є фальшивою. Натомість нова монета буде “найзахищенішою у своєму роді”.
Новий один фунт буде 12-гранною та складатиметься із двох металів — зовнішнє кільце золотого кольору (нікель і латунь), а внутрішнє — срібного (нікельований сплав). Також на ній буде мікронапис “один фунт” навколо обідка. У монети будуть рифлені краї, а також у ній буде вбудована додаткова функція безпеки, подробиці якої не повідомляються.