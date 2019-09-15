В Британии модель прогулялась по городу в костюме из полиэтиленовых пакетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Великобритании модель Марина Тестино гуляла по городу в костюме из полиэтиленовых пакетов, чтобы привлечь внимание к проблеме использования пластика. Соответствующие фотографии девушка выложила на своей странице в Instagram, передает УНН.
"60% всей одежды, производимой в мире, содержит пластик. Покупка новой одежды в Великобритании приводит к выбросу большого количества углерода в минуту, более чем вождения автомобиля в шесть раз. Более двух тонн одежды покупается каждую минуту в Великобритании, что приводит к выбросу около 50 тонн углерода - то же, что проехать 162 000 миль на машине", - говорится в сообщении.
Девушка призывает избегать пластика в повседневной жизни, прекратив его покупать в виде синтетической одежды, одноразового пластика и косметики с его микрочастицами.
Добавим, что это уже не первая акция известной модели. Марина Тестино использует соцсети как платформу, чтобы распространять месседжи сознательного потребления и осведомленности о множестве проблем, вызванных "быстрой модой". Именно поэтому модель два месяца носила один костюм, чтобы привлечь внимание к важной теме.
Напомним, загрязнение окружающей среды микропластикамы сейчас считается новой угрозой для биоразнообразия (растений и насекомых) и функционирования экосистем.
60% of all the clothes produced worldwide contains plastic. Buying new clothes in UK produces more carbon emissions per minute than driving a around the six times. Over two tonnes of clothing are bought every minute in the UK, which produces nearly 50 tonnes of carbon emissions – the same as driving 162,000 miles in a... @oxfamgb #WeSeaThrough Unfortunately, plastic is everywhere in our daily life but we can try to avoid it, by stop buying: single use plastic, synthetic clothing, beauty items containing microbeads... Look designed and styled by @bianca_testino & moi