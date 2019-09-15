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6 марта, 19:19 • 64783 просмотра

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В Британии модель прогулялась по городу в костюме из полиэтиленовых пакетов

В Британии модель прогулялась по городу в костюме из полиэтиленовых пакетов

Киев  •  УНН

 • 61601 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Великобритании модель Марина Тестино гуляла по городу в костюме из полиэтиленовых пакетов, чтобы привлечь внимание к проблеме использования пластика. Соответствующие фотографии девушка выложила на своей странице в Instagram, передает УНН.

"60% всей одежды, производимой в мире, содержит пластик. Покупка новой одежды в Великобритании приводит к выбросу большого количества углерода в минуту, более чем вождения автомобиля в шесть раз. Более двух тонн одежды покупается каждую минуту в Великобритании, что приводит к выбросу около 50 тонн углерода - то же, что проехать 162 000 миль на машине", - говорится в сообщении.

Девушка призывает избегать пластика в повседневной жизни, прекратив его покупать в виде синтетической одежды, одноразового пластика и косметики с его микрочастицами.

Добавим, что это уже не первая акция известной модели. Марина Тестино использует соцсети как платформу, чтобы распространять месседжи сознательного потребления и осведомленности о множестве проблем, вызванных "быстрой модой". Именно поэтому модель два месяца носила один костюм, чтобы привлечь внимание к важной теме.

Напомним, загрязнение окружающей среды микропластикамы сейчас считается новой угрозой для биоразнообразия (растений и насекомых) и функционирования экосистем.

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