Якість ґрунту погіршується через вплив забруднення на дощових черв’яків - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Будь-яке забруднення, яке впливає на здоров’я дощових черв’яків, може негативно відіб’ється на інших аспектах ґрунтової екосистеми, наприклад, на зростанні рослин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ACS.
Забруднення навколишнього середовища мікропластиками зараз вважається новою загрозою для біорізноманіття (рослин та комах) та функціонування екосистем.
“Сільськогосподарські угіддя вважаються головним розсадником мікропластиків, але їхній вплив на екосистему ґрунту (наприклад, над і під землею) залишався до сьогодні майже невідомим”, — йдеться у повідомленні.
Щоб дізнатися наслідки такого впливу, вчені провели дослідження. Вони штучно відтворили потрапляння пластику в екосистему, де зростає злакова пажитниця багаторічна та живуть дощові черв’яки.
Вони додавали звичайний поліетилен високої щільності та мікропластичні волокна одягу до ґрунту. Через місяць з початку експерименту стало зрозуміло, що насіння росте повільніше або не росте зовсім, а дощові черві втратили 3,1% своєї ваги за 30-денний період.
Вчені занепокоєні, адже черв’яки — це “інженери екосистем”: вони поглинають мертві органічні речовини, поліпшують структуру ґрунту, сприяють дренажу і навіть запобігають ерозії. Якщо черв’яки втрачають масу і відстають у рості — це небезпечно для біорізноманіття.
Дослідники поки не знають конкретних причин, чому мікропластик змушує черв’яків втрачати вагу. Можливо це пов’язано з обструкцією і роздратування кишкового тракту, через що стає важче поглинати поживні речовини.
Нагадаємо, що всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що мікропластик у питній воді не несе великої небезпеки для здоров’я.