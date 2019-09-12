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Качество почвы ухудшается из-за влияния загрязнения на дождевых червей - исследование

Качество почвы ухудшается из-за влияния загрязнения на дождевых червей - исследование

Киев  •  УНН

 • 114797 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Любое загрязнение, которое влияет на здоровье дождевых червей, может негативно отразится на других аспектах почвенной экосистемы, например, на росте растений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ACS.

Загрязнение окружающей среды микропластиками сейчас считается новой угрозой для биоразнообразия (растений и насекомых) и функционирования экосистем.

“Сельскохозяйственные угодья считаются главным рассадником микропластиков, но их влияние на экосистему почвы (например, над и под землей) оставался до сих пор почти неизвестным”, — говорится в сообщении.

Чтобы узнать последствия такого влияния, ученые провели исследования. Они искусственно воспроизвели попадания пластика в экосистему, где растет злаковая плевела многолетняя и живут дождевые черви.

Они добавляли обычный полиэтилен высокой плотности и микропластические волокна одежды в почву. Через месяц с начала эксперимента стало понятно, что семена растут медленнее или не растут совсем, а дождевые черви потеряли 3,1% своего веса за 30-дневный период.

Ученые обеспокоены, ведь черви — это “инженеры экосистем”: они поглощают мертвые органические вещества, улучшающие структуру почвы, способствуют дренажу и даже предотвращают эрозию. Если черви теряют массу и отстают в росте — это опасно для биоразнообразия.

Исследователи пока не знают конкретных причин, почему микропластик заставляет червей терять вес. Возможно это связано с обструкцией и раздражение кишечного тракта, из-за чего становится труднее поглощать питательные вещества.

Напомним, что всемирная организация здравоохранения заявила, что микропластик в воде не несет большой опасности для здоровья.

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