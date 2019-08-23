ВООЗ: мікропластик у воді не шкодить здоров'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що мікропластик у питній воді не несе великої небезпеки для здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
У своїй доповіді експерти ВООЗ пояснили, що як великі, так і дрібні частинки, що проходять через організм та не затримуються в ньому.
"Немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що мікропластик міститься у питній воді, а також в джерелах, з яких беруть питну воду, наприклад, у ґрунтових водах. Коли ми говоримо про потенційні ризики, мова йде про інертні частинки. Пластик не вступає в хімічну реакцію, проникаючи в тіло і не заподіює шкоди органам і тканинам. Наш головний висновок – переважна більшість мікропластику проходить через організм нешкідливо", - заявив представник ВООЗ Брюс Гордон.
Мова йде про шматки будь-якого виду пластмасового сміття менш як 5 мм у довжину.
Дослідження почалися після того, як в минулому році мікропластик виявили у більшості відомих брендів води в пляшках.
Проте експерти вважають, що всупереч попереднім висновкам потрібно більше даних, щоб прийти до остаточних.
Нагадаємо, щорічно від забруднення пластиком гине мільйон птахів.