ВОЗ: микропластик в воде не вредит здоровью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила, что микропластик в воде не несет большой опасности для здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
В своем докладе эксперты ВОЗ объяснили, что как крупные, так и мелкие частицы, которые проходят через организм и не задерживаются в нем.
"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что микропластик содержится в воде, а также в источниках, из которых берут питьевую воду, например, в грунтовых водах. Когда мы говорим о потенциальных рисках, речь идет о инертные частицы. Пластик не вступает в химическую реакцию, проникая в тело и не причиняет вреда органам и тканям. Наш главный вывод - большинство микропластика проходит через организм безвредно", - заявил представитель ВОЗ Брюс Гордон.
Речь идет о куске любого вида пластмассового мусора 5 мм в длину.
Исследования начались после того, как в прошлом году микропластик обнаружили в большинстве известных брендов воды в бутылках.
Однако эксперты считают, что вопреки предыдущим выводам нужно больше данных, чтобы прийти к окончательным.
Напомним, ежегодно от загрязнения пластиком гибнет миллион птиц.