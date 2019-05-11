Ежегодно от загрязнения пластиком гибнет миллион птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Ежегодно от последствий пластикового загрязнения погибает миллион морских птиц – и цифры продолжают расти. Такую информацию обнародовал Центр новостей ООН ко Всемирному дню мигрирующих птиц, сообщает УНН.
Сегодня Всемирный день мигрирующих птиц. В этом году тема Дня – защита птиц от пластикового загрязнения.
Ежегодно человечество производит более 300 млн тонн пластиковой продукции – это один из наиболее широко используемых материалов в мире. 8 млн тонн пластика ежегодно попадает в воды мирового океана.
"Птицы заглатывают пластиковые отходы, принимая их за пищу. Куски пластика с острыми краями вызывают немедленную смерть, особенно у птенцов. Но чаще всего птицы гибнут от истощения, поскольку пластиковые отходы, не обладающие питательной ценностью, тем не менее, дают ощущение полного желудка. Дополнительную угрозу представляют токсичные вещества, содержащиеся в этом материале. Еще одна опасность для птиц – брошенные рыболовные снасти. Водоплавающие птицы попадают в сети и гибнут, не сумев выбраться, или становятся легкой добычей для других животных", - сообщают эксперты ООН.
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Ежегодно от последствий пластикового загрязнения погибает миллион морских птиц – и цифры продолжают расти. В ООН сообщили, что по данным ученых, 90 процентов морских птиц заглатывают частицы пластика, а к 2050 году, если не принять срочных мер, этот показатель увеличится до 99 процентов.
В Программе ООН по окружающей среде призывают объединить усилия для снижения этой смертельной угрозы для мигрирующих птиц и других животных. Эксперты напоминают, что меры по борьбе с пластиковым загрязнением обычно приносят положительные результаты в течение короткого времени.