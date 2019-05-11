Щорічно від забруднення пластиком гине мільйон птахів

Сьогодні Всесвітній день мігруючих птахів. Цього року тема Дня - захист птахів від пластикового забруднення.

Щорічно людство виробляє більше 300 млн тонн пластикової продукції - це один з найбільш широко використовуваних матеріалів в світі. 8 млн тонн пластику щорічно потрапляє у води світового океану.

"Птахи заковтують пластикові відходи, приймаючи їх за їжу. Шматки пластика з гострими краями викликають негайну смерть, особливо у пташенят. Але найчастіше птахи гинуть від виснаження, оскільки пластикові відходи не мають поживну цінність, проте, дають відчуття повного шлунка. Додаткову загрозу представляють токсичні речовини, що містяться в цьому матеріалі. Ще одна небезпека для птахів - кинуті рибальські снасті. Водоплавающие птиці потрапляють в сіті та гинуть, не зумівши вибратися, або стають легкою здобиччю для інших тварин", - повідомляють експерти ООН.

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Щорічно від наслідків пластикового забруднення гине мільйон морських птахів - і цифри продовжують рости. В ООН повідомили, що за даними вчених, 90 відсотків морських птахів заковтують частинки пластика, а до 2050 року, якщо не вжити термінових заходів, цей показник збільшиться до 99 відсотків.

У Програмі ООН з навколишнього середовища закликають об'єднати зусилля для зниження цієї смертельної загрози для мігруючих птахів та інших тварин. Експерти нагадують, що заходи по боротьбі з пластиковим забрудненням зазвичай приносять позитивні результати протягом короткого часу.