У Британії модель прогулялась містом у костюмі з поліетиленових пакетів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Великій Британії модель Марина Тестіно гуляла містом у костюмі з поліетиленових пакетів, щоб привернути увагу до проблеми використання пластику. Відповідні світлини дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“60% всього одягу, виробленого у світі, містить пластик. Купівля нового одягу у Великій Британії призводить до викиду великої кількості вуглецю за хвилину, більше ніж водіння автомобіля у шість разів. Більше двох тонн одягу купується кожну хвилину у Великій Британії, що призводить до викиду майже 50 тонн вуглецю — те саме, що проїхати 162 000 миль на машині”, — йдеться в повідомленні.
Дівчина закликає уникати пластику в повсякденному житті, припинивши його купувати у вигляді синтетичного одягу, одноразового пластику та косметики з його мікрочастинками.
Додамо, що це вже не перша акція відомої моделі. Марина Тестіно використовує соцмережі як платформу, щоб поширювати меседжі свідомого споживання і обізнаності про безліч проблем, викликаних "швидкою модою". Саме тому модель два місяці носила один костюм, щоб привернути увагу до важливої теми.
Нагадаємо, забруднення навколишнього середовища мікропластиками зараз вважається новою загрозою для біорізноманіття (рослин та комах) та функціонування екосистем.
60% of all the clothes produced worldwide contains plastic. Buying new clothes in UK produces more carbon emissions per minute than driving a around the six times. Over two tonnes of clothing are bought every minute in the UK, which produces nearly 50 tonnes of carbon emissions – the same as driving 162,000 miles in a ... @oxfamgb #WeSeaThrough Unfortunately, plastic is everywhere in our daily life but we can try to avoid it, by stop buying: single use plastic, synthetic clothing, beauty items containing microbeads... Look designed and styled by @bianca_testino & moi