В Британии мужчина пытался протаранить машиной военную авиабазу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 84504 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 98645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112844 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102169 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105351 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112280 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117174 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122980 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134616 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Британии мужчина пытался протаранить машиной военную авиабазу

В Британии мужчина пытался протаранить машиной военную авиабазу

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Авиабазу королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл, на которой базируется ВВС США, закрыли после того, как человек пытался машиной протаранить здание, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Американскую авиабазу в графстве Саффолк закрыли после того, как машина пыталась протаранить пункт пропуска перед зданием. Милденхолл в настоящее время находится в режиме повышенной готовности из-за "значительного инцидента безопасности", подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

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В связи с инцидентом был арестован один человек, сообщает издание.

"Мы осознаем инцидент на въездном пункте авиабазы ​​Милденхолл, полиция Саффолке имеет первенство, все вопросы должны быть направлены к ним", - заявил министр иностранных дел Великобритании.

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Милденхолл - военная авиационная база Королевских военно-воздушных сил Великобритании, расположенная вблизи одноименного города Милденхолл. Несмотря на принадлежность авиационной базы в Королевских ВВС Великобритании, на ней базируется 100-е крыло дозаправщиков и другие части ВВС США.

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