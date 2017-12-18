В Британии мужчина пытался протаранить машиной военную авиабазу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Авиабазу королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл, на которой базируется ВВС США, закрыли после того, как человек пытался машиной протаранить здание, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Американскую авиабазу в графстве Саффолк закрыли после того, как машина пыталась протаранить пункт пропуска перед зданием. Милденхолл в настоящее время находится в режиме повышенной готовности из-за "значительного инцидента безопасности", подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.
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В связи с инцидентом был арестован один человек, сообщает издание.
"Мы осознаем инцидент на въездном пункте авиабазы Милденхолл, полиция Саффолке имеет первенство, все вопросы должны быть направлены к ним", - заявил министр иностранных дел Великобритании.
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Милденхолл - военная авиационная база Королевских военно-воздушных сил Великобритании, расположенная вблизи одноименного города Милденхолл. Несмотря на принадлежность авиационной базы в Королевских ВВС Великобритании, на ней базируется 100-е крыло дозаправщиков и другие части ВВС США.