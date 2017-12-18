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У Британії чоловік намагався протаранити машиною військову авіабазу

У Британії чоловік намагався протаранити машиною військову авіабазу

Київ • УНН

 • 9635 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Авіабазу королівських військово-повітряних сил Великої Британії Мілденхолл, на якій базується ВПС США, закрили після того, як людина намагався машиною протаранити будівлю, передає УНН з посиланням на The Sun.

Американську авіабазу в графстві Саффолк було замкнуто після того, як машина намагалася протаранити пункт пропуску перед будівлею. Мілденхолл в даний час перебуває в режимі підвищеної готовності через "значний інцидент безпеки", підтвердили в Міністерстві оборони Британії.

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У зв’язку з інцідентом було заарештовано одну особу, повідомляє видання.

"Ми усвідомлюємо інцидент на в'їзному пункті авіабази Мілденхолл, поліція Саффолку має першість, всі питання мають бути направлені до них", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії.

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Мілденхолл - військова авіаційна база Королівських військово-повітряних сил Великобританії, розташована поблизу однойменного міста Мілденхолл. Незважаючи на приналежність авіаційної бази до Королівських ВВС Великої Британії, на ній базується 100-те крило дозаправників та інші частини ВПС США.

 

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