В Бразилии за год погибли 58 гражданских активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение первых восьми месяцев этого года в Бразилии был убит 58 активистов. Об этом заявили в международной организации по соблюдению прав человека Amnesty International. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
В докладе, обнародованном во вторник, правозащитная группа отметила, что большинство пострадавших были коренными жителями, сельскими безземельными рабочими и другими лицами, работающими над вопросами, связанными с землей и окружающей средой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число казней в мире снизилось на 37% - Amnesty International
Рената Недер, советник по правам человека в Amnesty International заявила, что цифры показывают, что в Бразилии убиты более активистов, чем любой другой стране в Америке. Она также отметила, что количество жертв растет с каждым годом.
Согласно сообщению, во всем мире убито около 3500 правозащитников, поскольку Генеральная Ассамблея ООН 1998 приняла Декларацию о правозащитниках.