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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4795 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17326 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97345 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109641 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130093 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108031 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
В Бразилии за год погибли 58 гражданских активистов

В Бразилии за год погибли 58 гражданских активистов

Киев  •  УНН

 • 8947 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение первых восьми месяцев этого года в Бразилии был убит 58 активистов. Об этом заявили в международной организации по соблюдению прав человека Amnesty International. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

В докладе, обнародованном во вторник, правозащитная группа отметила, что большинство пострадавших были коренными жителями, сельскими безземельными рабочими и другими лицами, работающими над вопросами, связанными с землей и окружающей средой.

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Рената Недер, советник по правам человека в Amnesty International заявила, что цифры показывают, что в Бразилии убиты более активистов, чем любой другой стране в Америке. Она также отметила, что количество жертв растет с каждым годом.

Согласно сообщению, во всем мире убито около 3500 правозащитников, поскольку Генеральная Ассамблея ООН 1998 приняла Декларацию о правозащитниках.

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