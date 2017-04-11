Число страт у світі знизилося на 37% - Amnesty International
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Число страт у світі в 2016 році знизилося на 37% в порівнянні з попереднім роком. Такі дані наводить у своєму звіті організація Amnesty International, передає УНН.
Всього в 2016 році зафіксовано 1 тис. 32 випадки страти в світі, в минулому — 1 тис. 634 випадки.
Найбільше число страт довелося на такі країни, як Китай, Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Пакистан. Проте підрахунки ускладнюються тим, що Китай не публікує офіційну статистику.
США, як зазначається, вперше не увійшли в п’ятірку країн з найбільшою кількістю страт, а їх число в країні стало найменшим з 1991 року.
Публічні страти, згідно зі звітом, проводяться тільки в Ірані і Північній Кореї.