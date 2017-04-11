Число казней в мире снизилось на 37% - Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Число казней в мире в 2016 году снизилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит в своем отчете организация Amnesty International, передает УНН.
Всего в 2016 году зафиксировано 1 тыс. 32 случая смертной казни в мире, в прошлом - 1 тыс. 634 случая.
Наибольшее число казней пришлось на такие страны, как Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. Однако подсчеты осложняются тем, что Китай не публикует официальную статистику.
США, как отмечается, впервые не вошли в пятерку стран с наибольшим числом казней, а их число в стране стало наименьшим с 1991 года.
Публичные казни, согласно отчету, проводятся только в Иране и Северной Корее.