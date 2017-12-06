У Бразилії за рік загинули 58 громадських активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Протягом перших восьми місяців цього року у Бразилії було вбито 58 активістів. Про це заявили у міжнародній організації щодо дотримання прав людини Amnesty International. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
У доповіді, оприлюдненій у вівторок, правозахисна група зазначила, що більшість потерпілих були корінними жителями, сільськими безземельними робітниками та іншими особами, які працюють над питаннями, пов'язаними із землею та навколишнім середовищем.
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Рената Недер, радник з прав людини в Amnesty International, заявила, що цифри показують, що в Бразилії вбито більше активістів, ніж будь-якій іншій країні в Америці. Вона також наголосила, що кількість жертв зростає з кожним роком.
Згідно з повідомленням, у всьому світі вбито близько 3500 правозахисників, оскільки Генеральна Асамблея ООН 1998 року прийняла Декларацію про правозахисників.