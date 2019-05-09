В "Укртранснафте" назвали дату переговоров о месте хранения некондиционной нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В столице Словакии Братиславе 14 мая состоится заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти, в рамах которого будет продолжено рассмотрение ситуации с локализацией некондиционной нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник в Facebook, передает УНН.
Так, Пасишник в комментариях к посту журналиста Игоря Маскалевича по ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", отвечая на уточнение, будут ли переговоры проходить между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" и будут ли участвовать в них другие операторы трубопровода, отметил:
"14 мая 2019, в Братиславе, состоится 6 заседание Международной Ассоциации транспортировщиков нефти с участием в том числе "Транснефть", Группы MOL, Transpetrol и "Укртранснафты". В рамках этого заседания будет продолжено рассмотрение чрезвычайной ситуации с локализацией некондиционной нефти в нефтепроводе "Дружба".
По его словам, "место временного хранения этой (некондиционной - ред.) нефти является предметом переговоров с РФ, очередной раунд которых состоится 14 мая".
Напомним, в конце апреля "Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба".
В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу.
Сейчас в отношении четырех подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Государственная компания "Укртранснафта" планирует возобновить транзит российской нефти в ЕС ориентировочно до 20 мая.