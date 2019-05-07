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В "Укртранснафті" назвали дати відновлення транзиту нафти до ЄС

В "Укртранснафті" назвали дати відновлення транзиту нафти до ЄС

Київ • УНН

 • 11212 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Державна компанія "Укртранснафта" планує відновити транзит російської нафти до ЄС орієнтовно до 20 травня. Про це у прес-службі компанії повідомили журналісту УНН.

"Орієнтовно до 20 травня поточного року планується вийти на штатний режим роботи системи магістральних нафтопроводів "Дружба", - повідомили у відомстві.

Водночас додали, що поки що не готові назвати точну дату відновлення повноцінної роботи системи.

Як повідомляв УНН, наприкінці квітня "Укртранснафта" призупинила роботу нафтопроводу "Дружба".

У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу.

Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.

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