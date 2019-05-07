В "Укртранснафті" назвали дати відновлення транзиту нафти до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Державна компанія "Укртранснафта" планує відновити транзит російської нафти до ЄС орієнтовно до 20 травня. Про це у прес-службі компанії повідомили журналісту УНН.
"Орієнтовно до 20 травня поточного року планується вийти на штатний режим роботи системи магістральних нафтопроводів "Дружба", - повідомили у відомстві.
Водночас додали, що поки що не готові назвати точну дату відновлення повноцінної роботи системи.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня "Укртранснафта" призупинила роботу нафтопроводу "Дружба".
У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу.
Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.