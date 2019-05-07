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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107074 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133752 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113750 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139213 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144852 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130269 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130323 просмотра

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В "Укртранснафте" назвали даты возобновления транзита нефти в ЕС

Киев  •  УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственная компания "Укртранснафта" планирует возобновить транзит российской нефти в ЕС ориентировочно до 20 мая. Об этом в пресс-службе компании сообщили журналисту УНН.

"Ориентировочно до 20 мая текущего года планируется выйти на штатный режим работы системы магистральных нефтепроводов "Дружба", - сообщили в ведомстве.

В то же время добавили, что пока не готовы назвать точную дату возобновления полноценной работы системы.

Как сообщал УНН, в конце апреля "Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба".

В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу.

Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.

Украинские Национальные Новости

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