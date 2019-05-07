В "Укртранснафте" назвали даты возобновления транзита нефти в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственная компания "Укртранснафта" планирует возобновить транзит российской нефти в ЕС ориентировочно до 20 мая. Об этом в пресс-службе компании сообщили журналисту УНН.
"Ориентировочно до 20 мая текущего года планируется выйти на штатный режим работы системы магистральных нефтепроводов "Дружба", - сообщили в ведомстве.
В то же время добавили, что пока не готовы назвать точную дату возобновления полноценной работы системы.
Как сообщал УНН, в конце апреля "Укртранснафта" приостановила работу нефтепровода "Дружба".
В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу.
Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.