В "Укртранснафті" назвали дату перемовин щодо місця зберігання некондиційної нафти

Так, Пасішник у коментарях до посту журналіста Ігора Маскалевича щодо ситуації із забрудненням нафти в трубопроводі "Дружба", відповідаючи на уточнення, чи перемовини відбудуться між "Укртранснафтою" та російською "Транснафтою" і чи будуть брати участь у них інші оператори трубопроводу, зазначив:

"14 травня 2019, у Братиславі, відбудеться 6 засідання Міжнародної Асоціаціі транспортувальників нафти за участі у тому числі "Транснефть", Групи MOL, Transpetrol та "Укртранснафти". В рамках цього засідання буде продовжений розгляд надзвичайної ситуації з локалізацією некондиційної нафти у нафтопроводі "Дружба".

З його слів, "місце тимчасового зберігання цієї (некондиційної - ред.) нафти є предметом перемовин з РФ, черговий раунд яких відбудеться 14 травня".

Нагадаємо, наприкінці квітня "Укртранснафта" призупинила роботу нафтопроводу "Дружба".

У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу.

Наразі відносно чотирьох підозрюваних судом за клопотанням слідства обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Двоє підозрюваних знаходяться в розшуку. Розслідування кримінальної справи триває, встановлюються всі обставини злочину.

Державна компанія "Укртранснафта" планує відновити транзит російської нафти до ЄС орієнтовно до 20 травня.