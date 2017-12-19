В БПП назвали дату внесения президентского закона об антикоррупционном суде

“Я надеюсь, что 21 декабря будет отозван депутатский законопроект об Антикоррупционных судах, так как в этот день в парламенте будет много депутатов. Как только это произойдет, Президент внесет свой законопроект в парламент. Главное, чтобы мы не получили потом к нему большое количество поправок и не заблокировали работу парламента”, — отметил А.Герасимов.

Он уточнил, что после решения парламента об отзыве депутатского законопроекта об Антикоррупционных судах, этот “документ должен быть подписан”.

“Как только это произойдет, президентский законопроект сразу же внесут. Раньше не могли это сделать из-за неудачных моментов. То есть, никакой политической подоплеки”, — добавил А. Герасимов.

Напомним, на торжествах по случаю начала работы нового Верховного Суда 15 декабря, Президент Петр Порошенко заявил, то на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об Антикоррупционном суде.