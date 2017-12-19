У БПП назвали дату внесення президентського закону про антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У разі позитивного рішення Верховної Ради України, депутатський законопроект про антикорупційні суди буде відкликаний 21 грудня. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції ББП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що 21 грудня буде відкликаний депутатський законопроект про антикорупційні суди, оскільки в цей день в парламенті буде багато депутатів. Як тільки це відбудеться, Президент внесе свій законопроект до парламенту. Головне, щоб ми не отримали потім до нього велику кількість поправок і не заблокували роботу парламенту", - зазначив А.Герасимов.
Він уточнив, що після рішення парламенту про відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, цей "документ повинен бути підписаний".
"Як тільки це станеться, президентський законопроект відразу ж внесуть. Раніше не могли це зробити через невдалі моменти. Тобто, ніякого політичного підґрунтя", - додав А.Герасимов.
Нагадаємо, на урочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного Суду 15 грудня, Президент Петро Порошенко заявив, то на наступному тижні планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про антикорупційний суд.