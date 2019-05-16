В БПП назвали 20 мая лучшей датой инаугурации

"Сегодня парламент продемонстрировал свою зрелость. Он принял наилучшее решение в сложившейся ситуации. Действительно, инаугурацию надо делать как можно скорее. Это была позиция как фракции БПП, так и Президента Украины Петра Порошенко. Но, что касается даты 19 мая, то для многих это скорбный День памяти жертв политических репрессий. Для многих в этом зале это не просто раздел в учебнике, это личная жизнь", - отметил Герасимов.

Он добавил, что его политическая сила готова к участию как в очередных, так и во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщал УНН, фракция партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании 16 мая приняла решение поддержать Постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Украины на 20 мая.

Ранее у Зеленского отреагировали на решение о инаугурации, указав, что "наконец-то" это произошло.

Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемой датой инаугурации 19 мая.