БПП підтримуватиме проведення інавгурації 20 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні 16 травня ухвалила рішення підтримати Постанову про призначення дати інавгурації новообраного Президента України на 20 травня. Про це Голова фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, передає УНН.
"Щойно відбулось засідання фракції “Блок Петра Порошенка”. Фракція підтримала однозначне рішення підтримати дату інавгурації 20 травня. Але щодо дати 19 травня ще тривають консультації, які ми будемо закінчувати в сесійній залі”, – заявив Артур Герасимов.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада України почала розглядати проекти постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.