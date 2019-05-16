Рада почала розгляд призначення дати інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України почала розглядати проекти постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"Ми переходимо до розгляду постанов 10270, а також 10270-1, 2, 3, 5, 6, 7", - сказав Парубій.
У порядку денному засідання 7 проектів постанов про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України.
Ними пропонується призначити інавгурацію на 17 або 19, або 20, або 26 чи 28 травня. Одним з цих проектів постанов запропоновано проведення інавгурації в 2 етапи 19 травня у Раді та 3 червня на Національному спортивному комплексі "Олімпійський".
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Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.