Рада начала рассмотрение назначения даты инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Мы переходим к рассмотрению постановлений 10270, а также 10270-1, 2, 3, 5, 6, 7", - сказал Парубий.
В повестке дня заседания 7 проектов постановлений о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины.
Ими предлагается назначить инаугурацию на 17 или 19 или 20 или 26 или 28 мая. Одним из этих проектов постановлений предложено проведение инаугурации в 2 этапа 19 мая в Совете и 3 июня на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".
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Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.