БПП будет поддерживать проведение инаугурации 20 мая

"Только состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Фракция поддержала однозначное решение поддержать дату инаугурации 20 мая. Но о дате 19 мая еще продолжаются консультации, которые мы будем заканчивать в сессионном зале", - заявил Артур Герасимов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Аппарате Верховной Рады готовы к любой дате инаугурации



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.