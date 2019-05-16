БПП будет поддерживать проведение инаугурации 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании 16 мая приняла решение поддержать Постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Украины на 20 мая. Об этом Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, передает УНН.
"Только состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Фракция поддержала однозначное решение поддержать дату инаугурации 20 мая. Но о дате 19 мая еще продолжаются консультации, которые мы будем заканчивать в сессионном зале", - заявил Артур Герасимов.
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Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.