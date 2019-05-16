У БПП назвали 20 травня найкращою датою інавгурації

“Сьогодні парламент продемонстрував свою зрілість. Він ухвалив найкраще рішення в ситуації, що склалася. Дійсно, інавгурацію треба робити якнайскоріше. Це була позиція як фракції БПП, так і Президента України Петра Порошенка. Але, що стосується дати 19 травня, то для багатьох це скорботний День пам’яті жертв політичних репресій. Для багатьох в цьому

залі це не просто розділ в підручнику, це особисте життя”, — зазначив Герасимов.

Він додав, що його політична сила готова до участі як в чергових, так і в позачергових парламентських виборах.

Як повідомляв УНН, фракція партії “Блок Петра Порошенка” на своєму засіданні 16 травня ухвалила рішення підтримати Постанову про призначення дати інавгурації новообраного Президента України на 20 травня.

Раніше у Зеленського відреагували на рішення щодо інавгурації, вказавши, що “нарешті” це сталося.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.

Сам Зеленський раніше називав очікуваною датою інавгурації 19 травня.